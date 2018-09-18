Skoda раскрыла новые детали дизайна Kodiaq RS

Компания Skoda опубликовала несколько фотографий своей новой спортивной модели Kodiaq RS, демонстрирующих детали автомобиля. Напомним, премьера первого SUV в линейке Skoda RS состоится в октябре на Парижском автосалоне.

Как сообщает пресс-служба чешской марки, внешний вид Skoda Kodiaq RS отличают черные акценты в дизайне: решетка радиатора, рейлинги на крыше, окантовка окон и корпуса зеркал заднего вида. В задней части автомобиль получил внушительные выхлопные трубы под бампером и отражатель на всю ширину кузова – фирменная черта всех моделей Skoda RS. Skoda Kodiaq RS стал первым автомобилем в истории чешского бренда, который оснащен 20-дюймовыми колесными дисками Xtreme в стандартной комплектации.

Кроме того, в дизайне автомобиля будет впервые использован новый логотип RS. Литера «v» (victory, победа) по-прежнему находится перед буквами RS, однако теперь она выполнена в красном цвете, символизируя спортивный и напористый характер моделей семейства RS. Эмблема размещена на решетке радиатора и в задней части Skoda Kodiaq RS.