 АВТОСТАТ | Skoda раскрыла новые детали дизайна Kodiaq RS

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Skoda раскрыла новые детали дизайна Kodiaq RS

SKODA раскрывает новые детали дизайна KODIAQ RS (1)

Компания Skoda опубликовала   несколько фотографий своей новой спортивной модели Kodiaq RS, демонстрирующих детали автомобиля. Напомним, премьера первого SUV в линейке Skoda RS состоится в октябре на Парижском автосалоне.

Как сообщает пресс-служба чешской марки, внешний вид Skoda Kodiaq RS отличают черные акценты в дизайне: решетка радиатора, рейлинги на крыше, окантовка окон и корпуса зеркал заднего вида. В задней части автомобиль получил внушительные выхлопные трубы под бампером и отражатель на всю ширину кузова – фирменная черта всех моделей Skoda RS. Skoda Kodiaq RS стал первым автомобилем в истории чешского бренда, который оснащен 20-дюймовыми колесными дисками Xtreme в стандартной комплектации.

Кроме того, в дизайне автомобиля будет впервые использован новый логотип RS. Литера «v» (victory, победа) по-прежнему находится перед буквами RS, однако теперь она выполнена в красном цвете, символизируя спортивный и напористый характер моделей семейства RS. Эмблема размещена на решетке радиатора и в задней части Skoda Kodiaq RS.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премьеры skoda skoda kodiaq

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