 АВТОСТАТ | ТОП-10 самых распространенных европейских автомобилей в России

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ТОП-10 самых распространенных европейских автомобилей в России
  • 18.09.18 - 12:59

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ТОП-10 самых распространенных европейских автомобилей в России

Renault Logan - самый распространенный европейский автомобиль в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2018 года в России числится 8,23 млн легковых автомобилей европейских брендов. При этом 40% от этого количества приходится на две марки – французскую Renault и немецкую Volkswagen.

Самым распространенным таким автомобилем является седан Renault Logan, владельцами которого являются 654,5 тыс. россиян. За ним следует седан Volkswagen Polo, парк которого насчитывает 430,9 тыс. единиц. На третьей позиции располагается Skoda Octavia (380,6 тыс. шт.). В пятерку лидеров попадают еще два представителя Германии – Volkswagen Passat (368,2 тыс. шт.) и Opel Astra (355,3 тыс. шт.).

Далее в списке предпочтений россиян следуют две модели Renault – кроссовер Duster (345,9 тыс. шт.) и хэтчбек Sandero (288,3 тыс. шт.). Помимо перечисленных моделей, в ТОП-10 самых распространенных европейских автомобилей в России вошли: Volkswagen Golf (214,5 тыс. шт.), Mercedes-Benz E-Class (191,4 тыс. шт.) и Volkswagen Tiguan (185 тыс. шт.).

, источник: www.autostat.ru

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