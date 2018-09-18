Производство грузовиков в августе выросло на 4%

По данным Росстата, производство грузовых автомобилей в январе-августе составило 95,7 единиц, что на 4,4% выше показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 13 тыс. грузовиков – это на 4,1% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что КАМАЗ, который в августе останавливал производство на время двухнедельного корпоративного отпуска, снизил производство на 20,6% до 1724 машинокомплектов. Традиционно время остановки производства используется на КАМАЗе для ремонта и модернизации оборудования, которое обычно работает в круглосуточном режиме.

Выпуск автобусов в России за восемь месяцев 2018 года остался на прошлогоднем уровне и составил 15,7 тыс. единиц (+0,6%). При этом в августе автобусные заводы произвели 2,3 тыс. машин – на 6,1% меньше, чем годом ранее.