 АВТОСТАТ | Спортивный седан Genesis G70 получил новые ценники

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Спортивный седан Genesis G70 получил новые ценники

Genesis G70

По результатам мониторинга цен* новых легковых автомобилей эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выявили удорожание отдельных комплектаций седана Genesis G70 на сумму от 50 до 100 тыс. рублей.

Теперь новая минимальная цена за Genesis G70 установлена на уровне 1 999 тыс. рублей. За эти деньги покупатель приобретает полноприводный седан в комплектации Premier с бензиновым двигателем 2 л мощностью 197 л.с. и автоматической коробкой передач. Версия с более мощным двигателем объемом 2 л (247 л.с.) и АКП в комплектации Advance обойдется в 2 499 тыс. рублей.

Отметим, что без изменений осталась топовая версия седана в комплектации Sport, цена на которую по-прежнему составляет 2 899 тыс. рублей.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», продажи спортивного седана Genesis G70 начались в России в апреле текущего года. Всего же за 8 месяцев в стране было продано 1 033 автомобиля этой марки, что на 67% больше, чем за январь – август прошлого года.  

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили авторынок россии цены genesis genesis g70

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