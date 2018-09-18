Выпуск легковых машин в августе вырос на 12%

По данным Росстата, за восемь месяцев 2018 года с российских конвейеров сошло 997 тыс. легковых автомобилей – это на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в августе было выпущено 119 тыс. машин, что на 11,9% выше показателя годичной давности.

Стоит отметить, что в прошлом месяце останавливали свои конвейеры на время летних каникул российские заводы Renault, Nissan, Toyota, «ПСМА Рус», а также АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ и предприятие «ЛАДА Ижевск». Ульяновский автозавод, который с июня работал в одну смену, перешел на двухсменный режим производства.

Между тем АВТОВАЗ начал производство в Тольятти нового семейства LADA Granta. А на калининградском заводе «Автотор» стартовала сборка обновленного кроссовера Hyundai Tucson и седана KIA Cerato нового поколения. Кроме того, с конвейера «ПСМА Рус» сошел 100-тысячный кроссовер Mitsubishi Outlander с момента запуска локального производства модели по полному циклу в июле 2012 года. Добавим также, что компания Renault начала поставки автомобилей российской сборки в Монголию.