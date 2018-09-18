Обновленная Mazda6 появится в России в первом полугодии 2019 года

Обновленный седан Mazda6, впервые представленный в ноябре прошлого года в Америке, появится на российском рынке в первой половине 2019 года. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе российского представительства марки, добавив, что версия автомобиля для нашей страны получит турбированный двигатель. Кстати, с этим мотором "шестерка" (2,5 литра, 253 л.с.) в Европе не продается.

Напомним, обновленный седан получил другие радиаторную решетку и бамперы, модернизированные фары, у задних фонарей теперь иной рисунок. Изменился и интерьер: все сиденья с новой набивкой, которая имеет оптимизированную форму и лучше гасит вибрации, а передние кресла вдобавок стали шире. Новый 8-дюймовый дисплей медиасистемы имеет повышенную контрастность, проектор теперь выводит изображение не на отдельном откидном экранчике, а на лобовом стекле.

У бизнес-седана появилась топовая версия Signature. В отделке дорогая кожа Nappa, замша и натуральное дерево белого японского ореха. Впервые на "шестерке" и передние сиденья с вентиляцией.

На российском рынке Mazda6 актуальной версии продается с 2- или 2,5-литровыми атмосферными бензиновыми двигателями мощностью 150 и 192 л.с. соответственно. Стартовая цена - от 1 млн 351 тыс. рублей.