Mitsubishi опубликовала тизер пикапа L200 нового поколения

Компания Mitsubishi опубликовала первое официальное изображение будущего пикапа L200, который будет представлен в ближайшее время.

Напомним, предыдущее, пятое поколение модели было представлено в Таиланде в ноябре 2014 года. Затем начались продажи и на других рынках, сообщает пресс-служба «ММС Рус». Сегодня завод в Таиланде, где производится пикап L200, – это самое крупное предприятие Mitsubishi Motors: здесь ежегодно выпускается более 400 тыс. автомобилей. Покупателям модели доступны три варианта кузова: двухдверная кабина, четырехместная двухдверная кабина, четырехдверная кабина. В линейке силовых агрегатов были представлены новый турбодизель 2,4 литра MIVEC, турбодизель объемом 2,5 литра, а также бензиновый двигатель объемом 2,4 литра. Модель предлагается как в заднеприводной модификации, так и в полноприводной версии с системой SuperSelect 4WD-II, оснащенной актуатором с электронным управлением.