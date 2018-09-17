 АВТОСТАТ | Инспекторам ГИБДД запретили снимать номера с автомобилей

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Инспекторам ГИБДД запретили снимать номера с автомобилей

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Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий инспекторам ГИБДД снимать с автомобилей государственные регистрационные знаки из-за запрета на эксплуатацию.

Как пишет газета «Ведомости», несмотря на запрет снимать номера, за сотрудниками Госавтоинспекции сохраняется право «запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин». Запрет на дальнейшую эксплуатацию до устранения возникших проблем возможен в случаях, если у водителя нет полиса ОСАГО, если нарушены правила установки звуковых и световых сигналов, изображены цветографические схемы автомобилей оперативных служб, а также если на автомобиле незаконно установлен знак «Инвалид».

Напомним, официально инспекторы ГИБДД не имеют права снимать номера с октября 2014 года. Как отмечается, новый указ технического характера, его основная задача – внести изменения в положение о ГИБДД, чтобы привести его в соответствие с КоАПом.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России по состоянию на 1 июля 2018 года числится почти 42 млн 945,6 тыс. легковых машин. При этом 61,6% от общего объема российского парка составляют иномарки – их в России насчитывается 26,5 млн автомобилей. Больше всего легковых автомобилей сосредоточено в Москве и Московской области – в этих регионах число автомобилей, поставленных на учет в ГИБДД, составило 3 млн 731,8 тыс. шт. и 2 млн 665 тыс. шт. соответственно, что в сумме составляет почти 15% от общероссийского парка. На третьем месте в региональном рейтинге расположился Краснодарский край (1 млн 808, 7 тыс. шт.; доля – 4,2%), за которым следует Санкт-Петербург (1 млн 718,8 тыс. шт.; 4%). В пятерку самых крупных региональных парков вошла и Ростовская область (1 млн 298,8 тыс. шт.; 3%). Немного уступает ей Свердловская область (1 млн 290,9 тыс. шт.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: регистрация в гибдд парк

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