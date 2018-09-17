Автопром просит новых скидок на железнодорожные перевозки

Автоконцерн «Соллерс», работающий на Дальнем Востоке, просит закрепления тарифных скидок ОАО «РЖД» на десять лет. Это, по мнению совладельца концерна Вадима Шевцова, позволит перевести импорт автомобилей в РФ с морских маршрутов на Транссиб.

Для этого ОАО «РЖД» должно дать долгосрочные скидки для автопрома, пишет газета «Коммерсант». Г-н Швецов напомнил, что «Соллерс» имеет такие скидки на год на перевозки Mazda и Subaru. «Если условия, которые мы получили на год, будут продлены до десяти лет, в течение полутора лет и остальные производители, которые импортируют автомобили через Петербург (а это 120 тыс. штук), поедут по Транссибу», – считает он.

В логистической компании Lorus SCM сообщили, что ведут переговоры с автоконцернами Азии, поставляющими машины и комплектующие. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что речь может идти об участии Toyota, Lexus, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Lifan и других японских, корейских и китайских концернов. В Mitsubishi сказали, что сегодня поставки из Японии идут морем через порты Петербурга, а участие в проекте будет зависеть от конкретных условий. В Toyota говорят, что автомобили японского производства доставляются из Владивостока до Читы, Иркутска и Хабаровска автовозами, поставки компонентов идут морем, а железная дорога, наоборот, используется для доставки Camry и RAV4 с завода в Петербурге до Дальнего Востока, Урала и Сибири. Возможное участие в проекте в концерне оперативно не прокомментировали.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» считает, что перспективы проекта зависят от экономической целесообразности и скорости доставки. «Если условия сделают железную дорогу выгоднее морских путей, то концерны смогут перестроить потоки, если уже используют такой путь поставок», – рассуждает эксперт.

В ОАО «РЖД» говорят, что сейчас есть скидки до 50% на внутренние и экспортные перевозки легковых автомобилей в спецвагонах на 1-4 тыс. км и на возврат таких порожних вагонов. Также введена скидка 12% на перевозки машин с двух станций Дальневосточной железной дороги – с гарантией не менее 3,3 тыс. вагонов в год (свыше этого объема скидка 50%). Размер скидки, говорят в ОАО «РЖД», рассчитан на основе предложения грузоотправителя. Компания готова рассмотреть и долгосрочные преференции при экономической целесообразности.

Аналитики считают, что вес автоперевозок в бизнесе ОАО «РЖД» невелик, но сегмент перспективен – в частности, из-за крайне низких ставок на вагоны-автомобилевозы и поручений президента по развитию транзита по Транссибу.

Между тем министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ранее сообщал, что предприятия автопрома, расположенные на Дальнем Востоке, получат в 2018 году 750 млн рублей субсидий на перевозку произведенных в ДФО автомобилей в другие регионы страны, на 2019 год «в базовом бюджете» заложено 500 млн рублей с возможностью увеличения.