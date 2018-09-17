 АВТОСТАТ | Автопром просит новых скидок на железнодорожные перевозки

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 50 дней

подробнее

Горячая новость

За последний месяц 29 брендов изменили цены на автомобили
  • 17.09.18 - 14:07

    За последний месяц 29 брендов изменили цены на автомобили
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Вы готовы встречать клиентов поколения Z?
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 17 сентября

    Бестселлеры рынка АСЕАН за первую половину 2018 года

    В рейтинге самых продаваемых автомобилей лидирует Toyota Hilux...

Вся аналитика

Инфографика

Какие автомобили покупают жители российских городов-миллионников?
  • 17.09.18

    Какие автомобили покупают жители российских городов-миллионников?
Все публикации

Видео

Алекс Загускин, Managing Partner в AZ Enterprise
  • 22.04.16

    Алекс Загускин, Managing Partner в AZ Enterprise
Все видео

17.09.18 Прочитали 581 раз

Автопром просит новых скидок на железнодорожные перевозки

KSP 010508 00788 1 t222 194045

Автоконцерн «Соллерс», работающий на Дальнем Востоке, просит закрепления тарифных скидок ОАО «РЖД» на десять лет. Это, по мнению совладельца концерна Вадима Шевцова, позволит перевести импорт автомобилей в РФ с морских маршрутов на Транссиб.

Для этого ОАО «РЖД» должно дать долгосрочные скидки для автопрома, пишет газета «Коммерсант». Г-н Швецов напомнил, что «Соллерс» имеет такие скидки на год на перевозки Mazda и Subaru. «Если условия, которые мы получили на год, будут продлены до десяти лет, в течение полутора лет и остальные производители, которые импортируют автомобили через Петербург (а это 120 тыс. штук), поедут по Транссибу», – считает он.

В логистической компании Lorus SCM сообщили, что ведут переговоры с автоконцернами Азии, поставляющими машины и комплектующие. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что речь может идти об участии Toyota, Lexus, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Lifan и других японских, корейских и китайских концернов. В Mitsubishi сказали, что сегодня поставки из Японии идут морем через порты Петербурга, а участие в проекте будет зависеть от конкретных условий. В Toyota говорят, что автомобили японского производства доставляются из Владивостока до Читы, Иркутска и Хабаровска автовозами, поставки компонентов идут морем, а железная дорога, наоборот, используется для доставки Camry и RAV4 с завода в Петербурге до Дальнего Востока, Урала и Сибири. Возможное участие в проекте в концерне оперативно не прокомментировали.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» считает, что перспективы проекта зависят от экономической целесообразности и скорости доставки. «Если условия сделают железную дорогу выгоднее морских путей, то концерны смогут перестроить потоки, если уже используют такой путь поставок», – рассуждает эксперт.

В ОАО «РЖД» говорят, что сейчас есть скидки до 50% на внутренние и экспортные перевозки легковых автомобилей в спецвагонах на 1-4 тыс. км и на возврат таких порожних вагонов. Также введена скидка 12% на перевозки машин с двух станций Дальневосточной железной дороги – с гарантией не менее 3,3 тыс. вагонов в год (свыше этого объема скидка 50%). Размер скидки, говорят в ОАО «РЖД», рассчитан на основе предложения грузоотправителя. Компания готова рассмотреть и долгосрочные преференции при экономической целесообразности.

Аналитики считают, что вес автоперевозок в бизнесе ОАО «РЖД» невелик, но сегмент перспективен – в частности, из-за крайне низких ставок на вагоны-автомобилевозы и поручений президента по развитию транзита по Транссибу.

Между тем министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ранее сообщал, что предприятия автопрома, расположенные на Дальнем Востоке, получат в 2018 году 750 млн рублей субсидий на перевозку произведенных в ДФО автомобилей в другие регионы страны, на 2019 год «в базовом бюджете» заложено 500 млн рублей с возможностью увеличения.

, источник: www.autostat.ru

Теги: российский автопром господдержка

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Выпуск легковых машин в августе вырос на 12%

сегодня, 10:06

Все новости

Статьи на тему

Запчасти собирают в спецфонд («Коммерсант»)

10 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

А вы бы купили автомобиль по новым госпрограммам?

14 октября 2017

Вся инфографика
Загрузка...