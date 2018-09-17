 АВТОСТАТ | Новый Mercedes-Benz Sprinter стал доступен с передним приводом в России

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17.09.18 Прочитали 1036 раз

Новый Mercedes-Benz Sprinter стал доступен с передним приводом в России

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Российские дилеры Mercedes-Benz начали продажи переднеприводной модификации Sprinter нового поколения, который ранее был доступен с задним и полным приводом. Цены на фургон с передним приводом начинаются от 2 млн 377 тыс. рублей, на шасси – от 2 млн 413 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус». Как отмечается, загружаемые колесные арки и увеличенная высота грузового отделения в сочетании с передним приводом расширяют возможности применения. В этом варианте полезная нагрузка увеличивается на 50 кг по сравнению с заднеприводной версией. Пониженная на 80 мм нижняя кромка грузового отсека делает загрузку/выгрузку удобнее. Максимальный объем грузового пространства составляет 17 куб.м, полная масса – до 5 тонн.

Улучшения коснулись также места водителя: здесь устанавливаются эргономичные сиденья, функция запуска Keyless-Start и улучшенная система кондиционирования. А сетевые сервисы Mercedes PRO connect в сочетании с совершенно новыми мультимедийными системами MBUX (Mercedes-Benz User Experience) обеспечивают основу для всех логистических и транспортных задач, начиная с комплексного управления большим автопарком и заканчивая автопарком малого предприятия.

Набор систем безопасности и помощи водителю включает, в частности, камеру заднего вида с изображением в салонном зеркале, современный парковочный пакет с камерой 360°, датчик дождя и стеклоочистители с интегрированной системой Wet Wiper System.

Все модификации Sprinter в стандарте имеют 6-ступенчатую МКПП. Опционально вариант с передним приводом получил 9-ступенчатую АКПП, варианты с задним и полным приводом – АКПП 7G-Tronic Plus. Автомобили агрегатируются дизельными двигателями с четырьмя и шестью цилиндрами. Рядные четырехцилиндровые агрегаты доступны в трех вариантах мощности: 110 л.с.,  143 л.с. и 163 л.с. Дизельный двигатель V6 развивает 190 л.с.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили премиум-марки новые версии цены mercedes-benz mercedes-benz sprinter

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