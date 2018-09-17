За последний месяц 29 брендов изменили цены на автомобили

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» продолжает исследовать цены на новые легковые автомобили всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, за последний месяц* цены изменились у 29 из них.

В конце лета и начале осени многие компании повышали цены на большую часть своих моделей или сразу на весь модельный ряд. Так, большинство автомобилей Mercedes-Benz прибавили в цене 20 – 350 тыс. рублей, а одиннадцать моделей Lexus подорожали на 9 – 137 тыс. рублей. Весь модельный ряд Cadillac вырос в цене на 50 – 400 тыс. рублей, Mazda – на 12 – 35 тыс. рублей, Subaru – на 19 – 70 тыс. рублей, Toyota – на 22 – 148 тыс. рублей, Ford – на 9 – 40 тыс. рублей.

У других компаний изменения цен выглядят не столь масштабными, но, тем не менее, достаточно ощутимыми. Например, отмечается рост цен на шесть моделей KIA на сумму от 10 до 30 тыс. рублей, два седана Hyundai (на 3 – 55 тыс. рублей), два кроссовера Mitsubishi (на 10 – 100 тыс. рублей) и две модели Chevrolet.

Некоторые производители ограничились обновлением ценников только одной модели. Это касается китайского бренда Hawtai, который поднял цену на кроссовер Laville на 50 – 60 тыс. рублей, и японской марки Honda, которая прибавила к цене кроссовера CR-V от 20 до 70 тыс. рублей.

* За период с 16 августа по 15 сентября 2018 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.