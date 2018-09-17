Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2018 года в России насчитывается 402,7 тыс. автобусов (без учета LCV).

Свыше 40% от этого количества приходится на модели Павловского автобусного завода, что в количественном выражении приравнивается к 176,6 тыс. единиц. Так, самым распространенным автобусом в нашей стране является ПАЗ-3205 (126,6 тыс. шт.).

Далее, с огромным отставанием от лидера, располагается модель Курганского автобусного завода – КАВЗ-3976, с результатом 20,1 тыс. единиц. На третьей строчке находится ЛИАЗ-5256 (16,7 тыс. шт.). Замыкают пятерку лидеров автобусного парка еще две модели Павловского автозавода – ПАЗ-4234 (15,5 тыс. шт.) и ПАЗ-3204 (12,7 тыс. шт.).

Помимо перечисленных моделей, в ТОП-10 самых распространенных автобусов в России вошли: НЕФАЗ-5299 (11,2 тыс. шт.), КАВЗ-3270 (10 тыс. шт.), ПАЗ-672 (9 тыс. шт.), КАВЗ 685 (8,8 тыс. шт.) и Hyundai County (8,7 тыс. шт.). Отметим, что последняя модель оказывается наиболее часто встречающимся в нашей стране иностранным автобусом.