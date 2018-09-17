LADA Largus получил модификацию для перевозки инвалидов-колясочников

Тольяттинская компания ПСА «ВИС-АВТО» представила в рамках выставки «ИнваЭкспо. Общество для всех» новую модификацию универсала LADA Largus, которая предназначена для перевозки инвалидов-колясочников. Автомобиль создан на базе 7-местного варианта универсала Largus с высокой крышей и оснащен специальной складной аппарелью, что существенно упрощает размещение пассажира и инвалидной коляски в салоне машины, сообщает пресс-служба выставки «ИнваЭкспо. Общество для всех».

В автомобиле также установлены замок, фиксирующий аппарель в транспортном положении, устройство удерживающее коляску при въезде, комплект устройств для фиксации инвалидной коляски в транспортном положении, 3-точечный инерционный ремень безопасности, подголовник для инвалида, спинка удерживающая коляску, поручни боковые, боковые окна в пластиковой крыше и освещение въезда на аппарель.

Доработка универсала LADA Largus для перевозки людей с ограниченными возможностями обошлась в 425 тыс. рублей. В результате стоимость автомобиля начинается от 980 тыс. рублей. Для сравнения, обычный универсал LADA Largus стоит от 555 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года на российском рынке было продано 28325 универсалов LADA Largus, что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.