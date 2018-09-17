Toyota объявила скидки на ряд своих популярных моделей

Компания «Тойота Мотор» разработала специальные условия приобретения популярных моделей Toyota с выгодой до 350 тыс. рублей, которые будут действовать с 14 по 27 сентября 2018 года.

Так, в период действия спецпредложения максимальная выгода 350 тыс. рублей доступна при приобретении Toyota Land Cruiser 200. Для получения выгоды в счет стоимости этого внедорожника необходимо передать дилеру автомобиль с пробегом любого бренда, находящийся в собственности клиента не менее полугода, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

При покупке кроссовера Toyota RAV4 клиент может получить скидку в размере 100 тыс. рублей от максимальной цены перепродажи автомобиля в комплектации Adventure и автомобилей с дизельным двигателем, а также дополнительную выгоду 200 тыс. рублей за trade-in при покупке автомобиля в любой модификации. Таким образом, сумма скидок в течение двух недель акции позволяет приобрести популярный кроссовер с выгодой, доходящей до 300 тыс. рублей. Клиентам, планирующим купить Toyota RAV4 в кредит, доступна специальная ставка в 4 % годовых от АО «Тойота Банк» в рамках программы «RAV4 за 4%». Оформление кредита по ней возможно при оплате первоначального взноса не менее 20% от стоимости автомобиля.

Кроме того, весь сентябрь продолжают действовать специальные предложения на приобретение Toyota Corolla с выгодой до 100 тыс. рублей. Получить скидку 50 тыс. рублей можно при сдаче своего автомобиля любой марки в trade-in в счет стоимости новой Toyota Corolla. Дополнительные 50 тыс. рублей можно получить при приобретении автомобиля по любой из кредитных программ от АО «Тойота Банк», а также одновременном страховании по договору каско в рамках программы Тойота Страхование от ООО «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые брокеры)».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года российские дилеры Toyota в августе реализовали 66579 автомобилей, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,8%, согласно данным АЕБ.