 АВТОСТАТ | Chevrolet подняла цены на модели Tahoe и Traverse

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Chevrolet подняла цены на модели Tahoe и Traverse

Chevrolet Traverse

По результатам мониторинга цен* на новые автомобили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали подорожание двух моделей Chevrolet – внедорожника Tahoe и кроссовера Traverse. Отмечается, что обе модели подорожали на сумму 170 – 171 тыс. рублей во всех комплектациях, кроме базовой.

Так, внедорожник Chevrolet Tahoe в комплектации LT доступен за 4 370 тыс. рублей, а максимальная комплектация Premier предлагается к продаже за 4 870 тыс. рублей. Базовая комплектация LE осталась без изменений, и ее цена составляет 3 500 тыс. рублей.

Новая цена на кроссовер Chevrolet Traverse в комплектации LT составляет 3 320 тыс. рублей. Топовая версия Primier оценивается в 3 620 тыс. рублей. Минимальная цена на базовую комплектацию LE не изменилась и составляет 2 990 тыс. рублей.

Как сообщало ранее аналитическое агентство «АВТОСТАТ», продажи Chevrolet Traverse начались в апреле, и текущее удорожание – первое для этой модели. Что касается Chevrolet Tahoe, то предыдущее повышение цен на него было зафиксировано в июне и составило 50 тыс. рублей.  

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены кроссоверы внедорожники chevrolet chevrolet tahoe chevrolet traverse

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