 АВТОСТАТ | ТОП-10 самых распространенных китайских автомобилей в РФ

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ТОП-10 самых распространенных китайских автомобилей в РФ

Возглавляет данный рейтинг кроссовер Chery Tiggo

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2018 года в нашей стране числится 576,5 тыс. легковых автомобилей китайских брендов, что составляет 1,3% от всего парка иномарок.

Наиболее часто встречающимся «китайцем» является кроссовер Chery Tiggo, у которого в нашей стране 56,2 тыс. владельцев. На второй строчке располагается внедорожник Great Wall Hover H3, зарегистрированный в количестве 51,8 тыс. единиц. Далее в списке предпочтений россиян следуют две модели Lifan – кроссовер X60 (51 тыс. шт.) и седан Solano (49 тыс. шт.). Замыкает пятерку лидеров данного рейтинга хэтчбек Geely MK (44,6 тыс. шт.).

Помимо перечисленных моделей, в ТОП-10 самых распространенных китайских легковых автомобилей в России также вошли: Great Wall Hover H5 (35,2 тыс. шт.), Geely Emgrand (33,8 тыс. шт.), Chery Amulet (29,8 тыс. шт.), Chery Bonus/Very (19,1 тыс. шт.) и Lifan Smily (13,4 тыс. шт.).

, источник: www.autostat.ru

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