 АВТОСТАТ | КАМАЗ намерен в ближайшие месяцы завершить переговоры о производстве в Сенегале

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КАМАЗ намерен в ближайшие месяцы завершить переговоры о производстве в Сенегале

KAMAZ conveyor 4

КАМАЗ пока не приступил к созданию сборочного предприятия в Сенегале, рассчитывает на завершение переговоров в ближайшие месяцы. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании по продажам и сервису Сергей Афанасьев.

"Все планы в силах, африканский рынок предполагает, что все сделки делаются достаточно долго - по году-два. Мы рассчитываем в конце этого года - в начале следующего подписать соглашение [о строительстве завода]", - сказал Афанасьев, которого цитирует агентство "ТАСС".

КАМАЗ мог бы организовать сборочное производство в Сенегале в 2018 году после согласования сенегальской стороной условий работы с Российским экспортным центром (РЭЦ), говорил ранее гендиректор компании Сергей Когогин. КАМАЗ планировал инвестировать в создание сборочного производства в Сенегале 50 млн евро на первом этапе.

Согласно бизнес-плану на 2018 год, в этом году КАМАЗ намерен реализовать 43,1 тысяч грузовиков, из них 37 тысяч машин – на российском рынке, 6,1 тысячи – на рынках зарубежных стран. В ближайшие пять лет КАМАЗ планирует утроить объемы продаж грузовых автомобилей за рубеж. При этом 50% из общего числа поставок составят автомобили нового модельного ряда.

Вместе с тем в 2018 году КАМАЗ продолжит реализацию многочисленных инвестиционных проектов, в том числе главного из них – подготовка к выводу на рынок принципиально новых грузовых автомобилей семейства К5. Начало выпуска первого автомобиля поколения К5 КАМАЗ-54901 намечено на 2019 год. С новым автомобилем в компании планируют выйти на мировой рынок, в частности, в Европу.

, источник: www.autostat.ru

Теги: внешняя сборка экспорт грузовые автомобили камаз

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