 АВТОСТАТ | Jaguar Land Rover может сократить десятки тысяч сотрудников из-за Brexit

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17.09.18 Прочитали 562 раз

Jaguar Land Rover может сократить десятки тысяч сотрудников из-за Brexit

Jaguar Land Rover Россия

Десятки тысяч сотрудников Jaguar Land Rover могут потерять рабочие места в случае неблагоприятных условий выхода Великобритании из Евросоюза, предупредил гендиректор компании Ральф Спет.

В обращении к британскому премьер-министру Терезе Мэй он заявил, что автопроизводитель может быть вынужден остановить производственные линии, если каналы поставок будут закрыты после Brexit, который произойдет 29 марта 2019 года, пишет агентство "Финмаркет".

По словам Р.Спета, Jaguar Land Rover, число сотрудников которой в Великобритании насчитывает порядка 40 тыс. человек, уже сократил 1 тыс. рабочих мест из-за падения продаж автомобилей с дизельными двигателями. "Число сокращений будет исчисляться десятками тысяч человек, если у нас не будет правильного соглашения об условиях Brexit", - заявил он.

"Brexit произойдет 29 марта следующего года. На данный момент я не знаю, сможет ли хотя бы одно из наших производственных предприятий в Великобритании функционировать 30 марта", - отметил глава Jaguar Land Rover.

По словам Р.Спета, каналы поставок Jaguar Land Rover, как и большинства других британских компаний, находятся глубоко в Европе. Он добавил, что свободный доступ к единому европейскому рынку является "важной частью бизнеса" компании.

Jaguar Land Rover, владельцем которой является индийская Tata Motors, ранее объявила, что полностью перенесет производство внедорожника Land Rover Discovery на свое новое предприятие в Словакии.

Ранее в этом году в интервью газете Financial Times Р.Спет говорил о том, что производство автомобилей в Великобритании может стать нецелесообразным для автоконцернов после Brexit.

, источник: www.autostat.ru

Теги: сокращения персонал великобритания производство премиум-марки jaguar land rover

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