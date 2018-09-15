 АВТОСТАТ | УАЗ в 2018 году планирует увеличить продажи в России на 5%

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УАЗ в 2018 году планирует увеличить продажи в России на 5%

УАЗ ПРОФИ 2

Ульяновский автозавод по итогам 2018 года планирует увеличить продажи в России порядка на 5%, при росте рынка на уровне 7-8%. Об этом сообщил гендиректор компании Вадим Швецов. Кроме того, по его словам, прогнозную планку по экспорту в 8 тыс. единиц, возможно, не удастся преодолеть. "Поменялась схема работы с Казахстаном, мы перешли от поставки готовых авто на поставку машинокомплектов, а они в статистике не учитываются", - пояснил В. Швецов, слова которого приводит ТАСС. При этом объемы поставок в Казахстан составляют 6-6,5 тыс. единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод с 1 августа вернулся к двухсменному режиму производства, ожидая во втором полугодии более интенсивного роста продаж. Кроме того, в августе УАЗ запустил производство внедорожников «Патриот» и «Хантер», а также линейки классических коммерческих автомобилей УАЗ в Казахстане на усть-каменогорском заводе компании «Азия Авто», которая выступает технологическим партнером проекта. Всего до конца 2018 года на казахстанском предприятии планируется произвести до 2 тысяч автомобилей УАЗ. В планах на 2019 год увеличение годового объема производства до 3 тысяч машин.

Напомним, по итогам 2017 года продажи автомобилей УАЗ на российском рынке составили 41632 штуки (-15%). Поставки на экспорт в прошлом году выросли на 47% до 5101 машины. При этом за пределы СНГ – в государства Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной, Южной и Центральной Америки – было поставлено 1124 автомобиля УАЗ (+78%). В лидерах по закупкам ульяновских машин – Монголия (422 шт.), Китай (167 шт.), Эквадор (100 шт.). Что касается стран СНГ, то здесь своих покупателей нашли 3977 автомобилей УАЗ – на 40% больше, чем в 2016 году.

, источник: www.autostat.ru

Теги: прогнозы продажи экспорт уаз

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