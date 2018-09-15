 АВТОСТАТ | Каждый десятый продаваемый в России автобус – из Китая

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Каждый десятый продаваемый в России автобус – из Китая

Каждый десятый продаваемый в России автобус – из Китая

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 8 месяцев 2018 года объем российского рынка новых автобусов (без учета LCV) составил почти 8 тыс. единиц, что на 12% больше, чем за тот же период годичной давности.

Свыше 80% этого рынка занимает продукция традиционных отечественных производителей, что в количественном выражении составляет 6,7 тыс. автобусов. Десятая часть принадлежит китайским маркам (около 800 шт.). Замыкают же тройку лидеров автобусы из Белоруссии с долей немногим более 5%. А вот результаты производителей из других стран выглядят намного скромнее (суммарно менее 100 шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», наибольший рост продаж автобусов в нашей стране демонстрируют китайские бренды. Так, в январе – августе нынешнего года они выросли на 76% (к АППГ), а такие производители как Zhong Tong, Golden Dragon и Yutong, показывают рост рынка в 2 – 2,5 раза.

Благодаря такой впечатляющей динамике, рыночная доля китайских марок увеличилась с в прошлогодних 6,3% до нынешних 10%. Иными словами, теперь каждый десятый продаваемый в России автобус – из КНР.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии автобусы китайские автомобили продажи

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