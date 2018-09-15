УАЗ начинает поставки автомобилей на европейский рынок

Ульяновский автозавод успешно прошел аудит производства от Министерства транспорта и инфраструктуры Италии и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на партию УАЗ «Пикап», что позволит наладить экспортные поставки внедорожников в эту и другие страны Евросоюза без ограничений по количеству машин.

Как сообщает пресс-служба УАЗа, в ходе аудита завода представители сертификационных органов проверили системы контроля качества и производственных процессов, позволяющих обеспечить соответствие выпускаемой продукции требованиям стран Евросоюза. Данная проверка является необходимым этапом сертификации для товаров, импортируемых на территорию Италии.

По результатам аудита замечания отсутствуют. УАЗ получил сертификат ОТТС на тысячу внедорожников УАЗ «Пикап». Автомобили из первой партии оснащены четырехцилиндровым двигателем ЗМЗ рабочим объемом 2,7 л, который способен работать как на бензине, так и на сжиженном газе. Силовой агрегат удовлетворяет экологическим нормам Евро-6. Дополнительное оборудование установлено в Италии.

«УАЗ "Пикап" – первая битопливная модель c газобаллонным оборудованием LPG Lovato, которую омологировали наши партнеры в Италии. В планах итальянского дистрибьютора адаптировать также внедорожник УАЗ "Патриот" и легкий грузовик УАЗ "Профи". Получение сертификата на ограниченную серию позволит беспрепятственно продавать "Профи" по всем странам Евросоюза. За всю историю экспорта в Италию было поставлено более 13 тыс. классических автомобилей УАЗ, и интерес к ульяновским внедорожникам в Европе по-прежнему сохранился. С появлением Европейского сертификата соответствия мы надеемся на значительное расширение продаж в странах Запада», – заявил директор по экспорту компании УАЗ Андрей Дорофеев.

Напомним, первые поставки автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-450 на рынок Италии были организованы еще в 1960-е годы благодаря сотрудничеству с фирмой «Марброз» братьев Марторелли. Автомобили УАЗ до сих пор используются для перевозки туристов на вулканы Везувий и Этна. Внедорожники из Ульяновска также используют для горноспасательных работ, геологической разведки, доставки воды и продовольствия в отдаленные горные селения.