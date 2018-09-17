 АВТОСТАТ | Британский авторынок в августе вырос на 23%

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Британский авторынок в августе вырос на 23%

Британский авторынок в августе вырос на 23%

Британский авторынок в августе увеличился на 23,1% и составил 94094 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), август традиционно отличается сезонным падением спроса, однако в этом году всплеск продаж был вызван грядущими изменениями в законодательстве по сертификации автомобилей, и покупатели воспользовались выгодными предложениями от дилеров. По итогам восьми месяцев 2018 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 571 тыс. 986 единиц (-4,2%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в августе стал Volkswagen, реализовавший 11255 автомобилей (+62,6%). Второе место сохраняет Ford, продажи которого составили 11208 машин (+21,4%). Третий результат показала Audi – 7581 проданный автомобиль (+20,3%). Замыкают пятерку лидеров BMW (5998 шт.; +30,2%) и Vauxhall (5078 шт.; -24%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: великобритания автомобильные рынки авторынок европы продажи легковые автомобили

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