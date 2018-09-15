 АВТОСТАТ | «Русбизнесавто» представит на Busworld Russia новый автобус Higer

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 53 дней

подробнее

Горячая новость

ТОП-10 самых распространенных грузовиков в России
  • 15.09.18 - 09:00

    ТОП-10 самых распространенных грузовиков в России
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «КОНТРОЛ лизинг» открыл филиалы в Казани и Екатеринбурге
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 14 сентября

    Бестселлеры сегмента MPV за первое полугодие 2018 года

    Тремя крупнейшими рынками MPV являются США, Китай и Германия.

Вся аналитика

Инфографика

Какой тип топлива используют россияне для заправки автомобилей?
  • 15.09.18

    Какой тип топлива используют россияне для заправки автомобилей?
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Илья Минкин (Акционерное общество «Электронный паспорт»)
  • 19.04.18

    «ForAuto-2018»: Илья Минкин (Акционерное общество «Электронный паспорт»)
Все видео

14.09.18 Прочитали 2457 раз

«Русбизнесавто» представит на Busworld Russia новый автобус Higer

6

В рамках Международного автобусного салона Busworld Russia в Москве состоится презентация автобусов Higer, организованная эксклюзивным дистрибьютором – компанией «Русбизнесавто». 

Главной премьерой станет новинка 2018 года –  туристический автобус KLQ6128LQ, который отличается высоким уровнем безопасности, подтвержденным международными сертификатами США, России, стран Азии и Европы, увеличенной пассажировместимостью (55+1+1), наличием дополнительного места для сопровождающего, богатой базовой комплектацией, обеспечивающей комфорт пассажиров и водителя.

Стоит обратить внимание и на внутреннее оснащение автомобиля. Увеличенные габаритные размеры (12280 х 2550 х 3850 мм), а также наличие отсека 10,5 куб.м позволяют пассажирам разместить весь свой багаж и ручную кладь. Для тех, кто хочет ехать с комфортом VIP-уровня, оборудован премиум-салон на 32 места с кожаными откидными креслами, метровыми расстояниями между сидениями.

Панорамное стекло обеспечивает улучшенную обзорность, установлены тонированные стеклопакеты. Новый тип мягкой зависимой передней подвески, ровный пол обеспечивает отличную мягкость хода и безопасность при движении на дорогах с некачественным покрытием. Специально для использования в условиях российского климата предусмотрена выполнена максимальная термоизоляция кузова, а шумо- и виброизоляция соответствует европейским стандартам. Электронная система контроля устойчивости (ESC) обеспечивает максимальную безопасность на дороге

Лицензионные комплектующие, такие, как двигатель Cummins на 385 л.с., КПП Fastgear, топливная система Bosch, тормозная система Wabco, автономный отопитель Spheros обеспечивают надежную эксплуатацию и стабильную прибыль. Автобус сертифицирован и адаптирован для условий эксплуатации в России.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автобусы премьеры

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Каждый десятый продаваемый в России автобус – из Китая

вчера, 15:38

Все новости

Статьи на тему

Премьеры на пустом месте («Коммерсант»)

сегодня, 09:00

Все статьи

Инфографика на тему

Сколько было выдано в России водительских прав в 2017 году?

20 апреля 2018

Вся инфографика
Загрузка...