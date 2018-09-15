«Русбизнесавто» представит на Busworld Russia новый автобус Higer

В рамках Международного автобусного салона Busworld Russia в Москве состоится презентация автобусов Higer, организованная эксклюзивным дистрибьютором – компанией «Русбизнесавто».

Главной премьерой станет новинка 2018 года – туристический автобус KLQ6128LQ, который отличается высоким уровнем безопасности, подтвержденным международными сертификатами США, России, стран Азии и Европы, увеличенной пассажировместимостью (55+1+1), наличием дополнительного места для сопровождающего, богатой базовой комплектацией, обеспечивающей комфорт пассажиров и водителя.

Стоит обратить внимание и на внутреннее оснащение автомобиля. Увеличенные габаритные размеры (12280 х 2550 х 3850 мм), а также наличие отсека 10,5 куб.м позволяют пассажирам разместить весь свой багаж и ручную кладь. Для тех, кто хочет ехать с комфортом VIP-уровня, оборудован премиум-салон на 32 места с кожаными откидными креслами, метровыми расстояниями между сидениями.

Панорамное стекло обеспечивает улучшенную обзорность, установлены тонированные стеклопакеты. Новый тип мягкой зависимой передней подвески, ровный пол обеспечивает отличную мягкость хода и безопасность при движении на дорогах с некачественным покрытием. Специально для использования в условиях российского климата предусмотрена выполнена максимальная термоизоляция кузова, а шумо- и виброизоляция соответствует европейским стандартам. Электронная система контроля устойчивости (ESC) обеспечивает максимальную безопасность на дороге

Лицензионные комплектующие, такие, как двигатель Cummins на 385 л.с., КПП Fastgear, топливная система Bosch, тормозная система Wabco, автономный отопитель Spheros обеспечивают надежную эксплуатацию и стабильную прибыль. Автобус сертифицирован и адаптирован для условий эксплуатации в России.