 АВТОСТАТ | Продажи автомобилей KIA с пробегом в августе выросли на 41%

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Продажи автомобилей KIA с пробегом в августе выросли на 41%

KIA c пробегом

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам августа реализовали 561 такую машину, что на 41% больше по сравнению с прошлым годом. За восемь месяцев 2018 года было реализовано 4062 сертифицированных автомобиля KIA с пробегом – на 32% больше, чем за январь - август 2017 года, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. В программе продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» участвует уже 80 дилеров KIA на территории России.

В рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 4 лет и с пробегом до 120 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

По данным KIA Motors Rus, каналы поступления автомобилей «KIA Уверен» разнообразны: это и автомобили из парков официальных дилеров KIA и KIA Motors Rus, и автомобили, сданные клиентами по системе trade-in, и автомобили, поставленные на комиссию или выкупленные дилером.

К преимуществам программы «KIA Уверен», в частности, относятся проведение тест-драйва, заводская гарантия от 1 до 4 лет, особые условия страхования КАСКО с защитой по основным рискам («угон» и «полная гибель»), обмен на другой автомобиль в течение 14 дней после покупки, бесплатная техническая инспекция автомобиля в течение года после покупки или 2 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, а также программа помощи на дорогах на 1 год.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобили с пробегом вторичный рынок продажи легковые автомобили авторынок россии kia

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