Cadillac поднял цены на свои автомобили

На основе данных мониторинга цен* эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали удорожание седана Cadillac CT6 2018 производственного года, а также внедорожника Escalade и кроссовера XT5 2017 производственного года. Данные модели подорожали на сумму от 50 до 400 тыс. рублей во всех своих комплектациях.

Наименьшая прибавка к цене – от 50 до 100 тыс. рублей – произошла у кроссовера Cadillac XT5. Его новая минимальная цена за начальную комплектацию Luxury составляет 3 490 000 рублей. Топовая версия Platinum обойдется в 4 290 000 рублей. Все комплектации автомобиля оснащаются бензиновым двигателем объемом 3,6 л (314 л.с.) в паре с автоматической трансмиссией.

Внедорожник Cadillac Escalade подорожал сильнее, прибавив сразу 300 – 400 тыс. рублей. Сейчас его начальная комплектация Luxury предлагается к продаже за 5 390 000 рублей. Максимальная версия Platinum ESV оценивается в 7 690 000 рублей. Внедорожник во всех комплектациях оснащается бензиновым двигателем объемом 6,2 л мощностью 426 л.с. и АКП.

Напомним, что у этих двух моделей подорожание затронуло только автомобили 2017 года производства.

Наконец, полноприводный седан Cadillac CT6 вырос в цене на 160 – 210 тыс. рублей. Две его комплектации – Luxury и Platinum – сейчас доступны за 4 150 000 и 5 400 000 рублей соответственно. Обе комплектации седана оснащаются бензиновым двигателем 3,6 л (335 л.с.) в паре с автоматической трансмиссией.

Напомним, что в августе дилеры Cadillac предупреждали о росте цен на свои автомобили на 3 – 5%. При этом всего за 8 месяцев 2018 года американский производитель реализовал в России 676 машин, что на 22% меньше, чем в январе – августе 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.