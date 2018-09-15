 АВТОСТАТ | Cadillac поднял цены на свои автомобили

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 53 дней

подробнее

Горячая новость

ТОП-10 самых распространенных грузовиков в России
  • 15.09.18 - 09:00

    ТОП-10 самых распространенных грузовиков в России
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «ИКАР» - взлет без падений!
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 14 сентября

    Бестселлеры сегмента MPV за первое полугодие 2018 года

    Тремя крупнейшими рынками MPV являются США, Китай и Германия.

Вся аналитика

Инфографика

Какой тип топлива используют россияне для заправки автомобилей?
  • 15.09.18

    Какой тип топлива используют россияне для заправки автомобилей?
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Илья Минкин (Акционерное общество «Электронный паспорт»)
  • 19.04.18

    «ForAuto-2018»: Илья Минкин (Акционерное общество «Электронный паспорт»)
Все видео

14.09.18 Прочитали 1646 раз

Cadillac поднял цены на свои автомобили

Cadillac XT5

На основе данных мониторинга цен* эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали удорожание седана Cadillac CT6 2018 производственного года, а также внедорожника Escalade и кроссовера XT5 2017 производственного года. Данные модели подорожали на сумму от 50 до 400 тыс. рублей во всех своих комплектациях.

Наименьшая прибавка к цене – от 50 до 100 тыс. рублей – произошла у кроссовера Cadillac XT5.  Его новая минимальная цена за начальную комплектацию Luxury составляет 3 490 000 рублей. Топовая версия Platinum обойдется в 4 290 000 рублей. Все комплектации автомобиля оснащаются бензиновым двигателем объемом 3,6 л (314 л.с.) в паре с автоматической трансмиссией.

Внедорожник Cadillac Escalade подорожал сильнее, прибавив сразу 300 – 400 тыс. рублей. Сейчас его начальная комплектация Luxury предлагается к продаже за 5 390 000 рублей. Максимальная версия Platinum ESV оценивается в 7 690 000 рублей. Внедорожник во всех комплектациях оснащается бензиновым двигателем объемом 6,2 л мощностью 426 л.с. и АКП.
Напомним, что у этих двух моделей подорожание затронуло только автомобили 2017 года производства.

Наконец, полноприводный седан Cadillac CT6 вырос в цене на 160 – 210 тыс. рублей. Две его комплектации – Luxury и Platinum – сейчас доступны за 4 150 000 и 5 400 000 рублей соответственно. Обе комплектации седана оснащаются бензиновым двигателем 3,6 л (335 л.с.) в паре с автоматической трансмиссией.

Напомним, что в августе дилеры Cadillac предупреждали о росте цен на свои автомобили на 3 – 5%. При этом всего за 8 месяцев 2018 года американский производитель реализовал в России 676 машин, что на 22% меньше, чем в январе – августе 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены легковые автомобили продажи авторынок россии cadillac cadillac ct6 cadillac xt5 cadillac escalade

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Внедорожник Escalade остается бестселлером Cadillac в России

26 марта 2018

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика авторынка в июле 2018 года

6 августа 2018

Вся инфографика
Загрузка...