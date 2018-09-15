Hyundai представила первое изображение нового электрогрузовика

Компания Hyundai Motor опубликовала первое изображение нового грузовика с силовой установкой на топливных элементах, который должен появиться на рынке в 2019 году. После запуска моделей ix35 Fuel Cell и Nexo, новая модель станет очередным шагом Hyundai по укреплению лидерских позиций в области технологий топливных элементов.

Как сообщает пресс-служба Hyundai Motor, характерными особенностями нового грузовика являются простые и лаконичные формы, которые вместе со спойлером и боковым протектором обеспечивают ему хорошую аэродинамику. Геометрический рисунок на решетке радиатора символизирует водород. Дизайн грузовика подчеркивает его экологическую безопасность, в том числе за счет деталей, выполненных в синей гамме, и яркой графики по бокам модели.

В рамках крупнейшей в мире выставки коммерческого автотранспорта IAA Commercial Vehicles 2018, которая пройдет в немецком Ганновере, Hyundai объявит о своих планах по выводу электрогрузовика на топливных элементах на европейский рынок экологичного коммерческого транспорта в следующем году, а также раскроет его технические характеристики.