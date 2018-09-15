«Соллерс» отказался от планов производства УАЗ во Вьетнаме

Компания «Соллерс» отказалась от планов запуска производства УАЗ во Вьетнаме из-за жестких условий и невозможности окупить проект. Как рассказал владелец автоконцерна Вадим Швецов, вьетнамцы ставят условие 40-процентной локализации, что неисполнимо при запланированных объемах. «Если жестко следовать соглашению, чего требуют вьетнамцы, то нам производство не запустить, потому что мы его никогда не окупим, – сказал он. – Даже если сделаем один завод на всех».

В последнем случае В.Швецов имеет в виду создание единой площадки нескольких производителей, но это, по его мнению, не решит проблему, «потому что объемы у всех копеечные», а конкуренция на рынке Вьетнама – «высочайшая». Ранее заявлялось, что на начальном этапе мощность производства УАЗ составит лишь 1 тыс. машин в год, пишет газета «Коммерсант».

В.Швецов отметил, что во Вьетнаме, как и в России, многие концерны вложили большие инвестиции в создание производств. «Нам придется сделать то же самое, что сделали другие. Это было бы очень странно – дать нам какой-то эксклюзив, крупноузловую сборку (CKD) навсегда, я думаю, что этого не будет, – пояснил он.– Поэтому, чтобы работать во Вьетнаме, нужно будет заниматься реальной локализацией, а для наших брендов я не вижу масштаба, который позволит окупить инвестиции».

Вьетнамский рынок интересен российским автопроизводителям, поскольку страна является членом Транстихоокеанского партнерства и может стать экспортным трамплином в другие страны союза (Австралия, Перу, Малайзия, Мексика, Япония и др.). В.Швецов ранее говорил, что благодаря выходу во Вьетнам «может быть доступна вся Океания».

В планах «Соллерса» было первоначально получить квоту на CKD, не требующую больших инвестиций (по расчетам компании – около 3 млн долларов). Переходный период необходим для того, чтобы инвестор вложил деньги в развитие дилерской сети. После этого можно будет переходить на мелкоузловую сборку (инвестиции около 100 млн долларов), говорил г-н Швецов.

Речь шла о достижении именно 40-процентного уровня локализации: если он будет ниже, продукт не признают вьетнамским. При этом планировалось не строительство новых заводов, а присоединение к заводам, уже работающим в режиме локализованной сборки, и обеспечивать им загрузку мощностей.

В апреле 2015 года «Соллерс» подписал меморандум о намерениях с потенциальным партнером Vinamotor, а в апреле 2018 года В.Швецов говорил о планах запустить сборочное производство в конце года, отмечая, что «пока по Вьетнаму у нас больше преобладают поставки по простому экспорту без всякой промышленной сборки».