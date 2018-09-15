 АВТОСТАТ | ТОП-10 самых распространенных LCV в России

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ТОП-10 самых распространенных LCV в России

ТОП-10 самых распространенных LCV в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2018 года в России насчитывается чуть более 4 млн легких коммерческих автомобилей (LCV).

40% от этого количества приходится на отечественную марку GAZ, легкой коммерческой техники которой числится 1,64 млн единиц. Именно модели GAZ образуют первую тройку в российском парке LCV. Лидирует здесь GAZ 3302 с показателем 870 тыс. машин, на втором месте – GAZ 2705 (250,2 тыс. шт.), а на третьем – GAZ 3221 (249,4 тыс. шт.).

Далее следуют две модели, представляющие Ульяновский автозавод, на продукцию которого в общей сложности приходится шестая часть парка (665 тыс. шт.). При этом четвертую и пятую строчки в модельном рейтинге занимают УАЗ-3909 (212 тыс. шт.) и УАЗ-3962 (147,6 тыс. шт.) соответственно.

А вот самой распространенной иномаркой в российском парке LCV является Ford Transit с результатом 146,7 тыс. экземпляров. Также в ТОП-10 легких коммерческих машин, зарегистрированных в России на 1 июля 2018 года, попадают: УАЗ-3303 (137,7 тыс. шт.), Volkswagen Transporter (116,5 тыс. шт.), УАЗ-2206 (112,4 тыс. шт.) и GAZ «Газель» NEXT (101,6 тыс. шт.).

Показатели остальных моделей легкой коммерческой техники, входящих в российский парк, составляют менее 100 тыс. единиц.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили парк россия марки-лидеры модели-лидеры gaz уаз ford volkswagen

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