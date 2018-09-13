 АВТОСТАТ | Рольф-Премиум начал поставки автомобилей BMW партнерам сервиса Gett

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Рольф-Премиум начал поставки автомобилей BMW партнерам сервиса Gett

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Официальный дилер BMW Рольф-Премиум и один из ведущих агрегаторов услуг такси Gett при участии компании BMW Group Россия объявили о подписании соглашения о партнерстве. Документ предусматривает специальные условия на приобретение автомобилей BMW 5 и 7 серии в компании «Рольф» для юридических лиц, которые подключены к системе Gett в качестве официальных перевозчиков. Этим предложением могут воспользоваться как крупные автопарки, так и небольшие компании, и индивидуальные предприниматели, сообщает пресс-служба «Рольф».

Помимо особых привилегий при приобретении автомобилей, партнеры Gett получают специальные условия на проведение технического обслуживания и ремонта, приобретение запасных частей, а также возможность бесплатного ответственного хранения сезонных покрышек в «Рольф».

В конце августа в дилерском центре Рольф-Премиум в Москве состоялась передача первых автомобилей в рамках заключенного соглашения. Все автомобили – седаны бизнес-класса BMW 520d.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки дилеры корпоративные продажи bmw

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