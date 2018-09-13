 АВТОСТАТ | Renault представила новый Kadjar

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13.09.18 Прочитали 2060 раз

Renault представила новый Kadjar

proxy.imgsmail.ru

Компания Renault представила новый Kadjar, премьера которого состоится на Парижском автосалоне в начале октября.

Как сообщает пресс-служба Renault, линии кузова нового Kadjar стали более плавными, также изменения коснулись передней и задней части автомобиля: например, появилась более широкая решетка радиатора с хромированными вставками, а также стильные бамперы. В передней части нового Kadjar используются фирменные С-образные огни Renault с светодиодными указателями поворота в блоке дневных ходовых огней. В противотуманных фарах, которые теперь имеют квадратную форму, также используются светодиоды с технологией Pure Vision: это решение позволяет сократить расход энергии в шесть раз по сравнению с галогеновыми лампами. В задней части светодиоды также используются в указателях поворота, как и в лампах заднего хода и противотуманных огнях, которые встраиваются в бампер. Для нового Kadjar предлагается два новых типа колесных дисков диаметром 17 и 19 дюймов трех новых цветов: Oural Green, Iron Blue и Highland Grey.

Что касается интерьера, в середине приборной панели располагается новый мультимедийный емкостной 7-дюймовый сенсорный экран. На нем отображается интерфейс системы R-LINK 2, а по бокам размещаются элементы управления. Новая панель управления автоматическим кондиционером имеет более современный и эргономичный дизайн, а заданная температура и обдув отображаются в центре трех шайб управления. Теперь в окантовке вентиляционных лючков, дверных ручках и центральной консоли используются элементы из матового хрома. На внутренних дверных панелях устанавливаются новые элементы управления стеклоподъемниками и наружными зеркалами с подсветкой для удобного использования в темное время суток. Для нового Kadjar предлагаются новые цвета обивки, в том числе с прострочкой и трехмерным тиснением.

Kadjar получил один из самых больших багажников в своем сегменте – 472 л по стандарту VDA (527 л). Задний диван складывается в пропорции 2/3 и 1/3 с помощью ручек системы Easy Break, расположенных с каждой стороны багажника. При полностью сложенном переднем пассажирском кресле в автомобиль можно загружать объекты длиной более 2,5 м.

В новом Kadjar используются двигатели Renault нового поколения. В соответствии с применимыми стандартами и бензиновые и дизельные агрегаты оснащаются современными системами снижения выбросов. Новый Kadjar оснащен интеллектуальной системой полного привода и имеет дорожный просвет в 200 мм.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премьеры авторынок европы renault

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