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Казахстанский авторынок в августе замедлил темпы роста

Automarket 12

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам августа увеличились на 15,4% и составили 5266 единиц. Как отмечают в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», итоги августа свидетельствуют, что дилерам и потребителям удается адаптироваться к нестабильной валютной ситуации. И хотя рыночный рост замедлился на фоне относительно высоких продаж августа 2017 года до 15%, отчетный месяц продемонстрировал второй лучший результат с начала 2016 года.

За восемь месяцев 2018 года жители республики приобрели 36191 машину, что на 31,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Дальнейшее развитие рыночной интриги будет зависеть от траектории валютного курса. Тем не менее, итоги сентября, по оценкам «КазАвтоПрома», будут сопоставимы с показателями прошлого месяца.

Лидером на казахстанском авторынке в августе стала Toyota, реализовавшая 1264 автомобиля – на 28% больше, чем годом ранее. Второе место заняла LADA, результат которой составил 1210 машин (+68%). Третью позицию сохраняет Hyundai – автомобили этой марки выбрали 739 покупателей (рост в 2 раза). Далее следует УАЗ с показателем 259 проданных машин, что на 56% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Nissan, чьи дилеры реализовали 239 автомобилей (+45%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: казахстан автомобильные рынки

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