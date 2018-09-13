 АВТОСТАТ | Автомобили, выпускаемые на экспорт в России, могут освободить от утильсбора

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Автомобили, выпускаемые на экспорт в России, могут освободить от утильсбора

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Минпромторг РФ считает необходимым законодательно закрепить освобождение от уплаты утилизационного сбора автомобилей, произведенных на экспорт и следующих через РФ транзитом. Соответствующая инициатива размещена на официальном портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает агентство "ТАСС".

Минпромторгом предлагается внести в "Правила взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним" от 26 декабря 2013 года №1291 пункт, который исключает транспортные средства, которые ввозятся в РФ или производятся в РФ не в целях эксплуатации и регистрации здесь, из сферы действия этого документа.

В настоящее время на такие транспортные средств утильсбор не уплачивается в соответствии с разьяснениями Минпромторга и ФНС непрямого действия. Так, транспортные средства, выпускаемые в обращение в РФ, обязаны получать ПТС, в котором обязательна отметка об уплате утильсбора. В свою очередь, для эспортируемых автомобилей получение ПТС не требуется, а сроки подачи документов об уплате утильсбора не определены.

Утилизационный сбор платят автопроизводители, как импортирующие автомобили на территорию РФ, так и локализованные в России. При этом первоначально местные и локализованные производители не выплачивали утилизационный сбор, принимая на себя обязательства по самостоятельной утилизации автомобилей. Однако присоединение России к ВТО обязало власти РФ уравнять производителей в условиях работы на российском рынке, что привело к тому, что все компании взяли на себя обязательства по выплате утильсбора. Эта плата является гарантией того, что автомобиль по окончании срока эксплуатации будет утилизирован.

, источник: www.autostat.ru

Теги: утилизационный сбор экспорт российский автопром

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