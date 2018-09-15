KIA откроет новый дилерский центр в Новосибирске

В Новосибирске до конца года будет запущен третий официальный дилер корейской марки KIA. Об этом порталу «Континент Сибирь» сообщили участники рынка и подтвердили представители двух действующих партнеров корейской марки – «Сармата» и «Мегапарка».

Новым дилером KIA в Новосибирске станет компания «Эксперт-НСК», входящая в состав самарской группы компаний «Автодилерство» (до ребрендинга – «Самара-Авто»). Это один из крупнейших российских региональных авторитейлеров, объединяющий дилерские активы бывшей самарской группы компаний «СОК». В Новосибирске группа компаний официально представляет бренды Hyundai, Nissan, Datsun, Chevrolet, Cadillac. Речь идет о компаниях «Эксперт-НСК», «Эксперт Авто» и «НСК-Авто». На сегодня ГК «Автодилерство» уже представляет корейскую марку в Поволжье.

Генеральный директор «Эксперт-НСК» Сергей Кваша подтвердил, что представляемая им компания действительно стала утвержденным кандидатом в официальные дилеры KIA в Новосибирске и до конца года намерена начать продажи и обслуживание автомобилей этой марки. Салон KIA будет располагаться на улице Большевистской в здании, которое сейчас занимает Nissan. Этот салон общей площадью 9980 кв.м. вместе с дилерством японской марки самарская компания приобрела в 2014-2015 годах у новосибирской ГК «СЛК-Моторс».

Предполагается, что половина этого здания будет отдана под бренд KIA. Причем это решение, как отмечает Сергей Кваша, будет являться постоянным для марки. Таким образом, строительство отдельно стоящего салона формата «Красный куб» в рассматриваемом случае не планируется.

Действующие дилеры KIA – «Сармат» и «Мегапарк» – поясняют, что решение KIA продиктовано желание увеличить долю рынка в Новосибирске, которая сейчас уступает общероссийской. По данным АЕБ, по итогам первого полугодия 2018 года KIA заняла первое место по продажам новых иномарок в СФО (+45%). Вместе с тем, в Новосибирске за этот же период марка уступила по продажам Hyundai и заняла второе место среди иномарок (+42%), реализовав 899 автомобилей. Для сравнения: за этот же период KIA продала в Красноярске 966, а в Омске 768 новых автомобилей, что позволило ей занять в обоих городах первое место среди иномарок.

Сергей Кваша считает, что емкости рынка хватит для трех дилеров. «Доля KIA в Новосибирске составляет порядка 8% и не дотягивает до средних показателей по Сибири (порядка 12%). Поэтому хотя бы с этой точки зрения есть потенциал для развития марки в регионе», – поясняет он. Текущая не столь высокая доля на рынке, по мнению собеседника, может быть связана как с работой действующих дилеров марки, так и с сильными позициями Hyundai в регионе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры KIA реализовали 18857 автомобилей, что на 25,3% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2018 года в России было продано 148575 автомобилей KIA, что на 27,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов. На конец августа 2018 года в 99 городах России действовало 188 официальных дилеров KIA.