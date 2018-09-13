 АВТОСТАТ | АВТОВАЗ готовит новые версии LADA Vesta и XRAY

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АВТОВАЗ готовит новые версии LADA Vesta и XRAY

LADA

АВТОВАЗ изучает варианты дополнения ряда трансмиссий, который есть в настоящее время на автомобилях LADA, в том числе на моделях Vesta и XRAY.

«АВТОВАЗ думает о дополнении своего ряда трансмиссий альтернативой имеющейся у компании технологии AMT (роботизированная коробка передач), однако пока преждевременно говорить о каких-то сроках появления этих решений на конкретных моделях», – сообщил агентству RNS официальный представитель завода. При этом он опроверг планы выпуска автомобилей LADA Vesta и XRAY с вариатором в конце 2018 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года LADA Vesta стала самой популярной моделью АВТОВАЗа – всего было продано 67136 автомобилей этого семейства. Это абсолютный рекорд для модели и на 41% превышает показатели прошлого года. Более того, в летние месяцы LADA Vesta становилась бестселлером среди всех моделей на российском авторынке. При этом июнь 2018 года оказался самым удачным месяцем для LADA Vesta за всю ее историю. Что касается высокого хэтчбека LADA XRAY, в январе-августе 2018 года продажи этой модели на российском рынке составили 23317 автомобилей, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз новые версии lada xray lada vesta

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