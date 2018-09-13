Skoda открыла первый дилерский центр в Сочи

Компания «Ключавто» и Skoda Auto Россия подписали дилерское соглашение о запуске совместного проекта на территории Сочи. Официальный дилер Skoda – дилерский центр «Ключавто на Кипарисовой» оснащен современным оборудованием для сервисного обслуживания, диагностики и всех видов ремонтных работ, шоу-рум вмещает в себя модельный ряд Skoda.

Как сообщает пресс-служба «Ключавто», кроме продажи и обслуживания линейки автомобилей бренда, дилерский центр предлагает клиентам услуги по страхованию, кредитованию и trade-in. Также клиенты нового предприятия смогут воспользоваться специальными корпоративными предложениями марки. Дилерский центр выполнен в новом корпоративном дизайне Skoda на основе единых стандартов чешской марки.

Как отмечается, новое предприятие крупнейшего холдинга Юга страны станет единственным представителем бренда Skoda в городе. Для дилерской сети автохолдинга новое предприятие Skoda стало вторым по счету. Ранее в 2010 году в Краснодаре был запущен первый центр марки под управлением автохолдинга.

«Мы планомерно наращиваем долю бренда Skoda на Юге страны, развивая сеть компании. Дилерский центр Skoda станет шестым предприятием на территории автомобильной деревни «Ключавто» в Сочи», – рассказали в пресс-службе «Ключавто». Напомним, в Сочи дилерская сеть компании включает в себя предприятия брендов Hyundai, Volkswagen, Toyota, Lexus и Audi.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года продажи Skoda в нашей стране составили 49696 автомобилей, что на 27% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,4% против 4,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.