УАЗ разрабатывает новый гибридный внедорожник

Ульяновский автозавод готовит выпуск нового внедорожника с гибридным приводом, но сохранит классический УАЗ в качестве нишевого продукта. Об этом сообщил гендиректор компании Sollers Вадим Швецов.

"У нас в плане в 2020-2021 годах стоит, что выпустим абсолютно новый автомобиль с абсолютно новой электронной инфраструктурой", - цитирует главу Sollers агентство "ТАСС". По его словам, речь идет о следующем семействе автомобилей УАЗ. "Это будет крупный автомобиль, в том числе и гибридный", - отметил он. Швецов добавил, что проект не является развитием давнего проекта "3170". Его компания разрабатывала в сотрудничестве с ФГУП "НАМИ" в 2014-2016 годах и уже закрыла.

При этом параллельно будет продолжен выпуск УАЗ "Патриот", который перейдет в low-cost версию. Как пояснил В.Швецов, это будет такой же принцип как сейчас "Хантер - самый доступный рамный внедорожник для покорителей села".

К этому времени УАЗ "Патриот" получит еще одно обновление, помимо объявленных недавно изменений 2019 модельного года. "Работа по проекту находится в завершающей стадии.

Следующее обновление ["Патриота"] у нас - автомат. Оно должно появиться в течение нескольких месяцев, в первой половине следующего года", - отметил глава Sollers. По его словам, это будет гидромеханическая коробка бельгийской фирмы Punch. "Эта компания была поставщиком GM, отличная шестиступенчатая гидромеханика. Она очень хорошо подошла нам, уверен, что продукт будет пользоваться спросом", - подчеркнул он.

Кроме того, УАЗ "Патриот" в качестве возможного обновления может получить дизельный двигатель. "Это решение, честно говоря, прорабатывается уже, поэтому возможно, что в линейке УАЗ появится дизельный двигатель", - сказал В.Швецов. По его словам, это может быть разработка Sollers, но не раскрыл подробностей. При этом он отметил, что это не будет возобновлением проекта переделки в дизельный бензинового двигателя ЗМЗ, который был не эффективен.

Обкатать гибридный привод Sollers планирует на легком коммерческом грузовике УАЗ "Профи". "В 2020 году мы должны запустить "Профи" с гибридным двигателем", - сообщил В.Швецов, добавив, что дальше будут гибридные решения и для других автомобилей УАЗ.