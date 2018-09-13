Новый внедорожник KIA Telluride может появиться в России

Компания KIA представила эксклюзивную версию будущего самого большого кроссовера бренда – KIA Telluride. В российском офисе KIA не исключают появления модели Telluride на рынке нашей страны, но оговариваются, что говорить об этом на данный момент еще очень рано. Официальная премьера нового внедорожника состоится на Детройтском автосалоне в январе 2019 года.

Как сообщает пресс-служба KIA, 8-местная серийная версия Telluride для американского рынка будет собираться на заводе KIA Motors в Джорджии, США. Кроссовер был разработан в американском дизайн центре KIA и появится в шоу-румах США в начале 2019 года. В гамме моторов будет доступен шестицилиндровый V-образный двигатель. Модель будет на несколько сантиметров длиннее и шире, чем семиместный Sorento Prime.