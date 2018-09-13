Российский авторынок в августе поднялся на третье место в Европе

Автомобильный рынок России, который в августе продолжил демонстрировать двузначный рост, по итогам прошлого месяца поднялся на третье место в рейтинге крупнейших авторынков Европы. Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», наша страна смогла улучшить свои позиции в европейском первенстве, несмотря на то, что в прошлом месяце спрос в Европе подстегнуло предстоящее введение новых правил сертификации автомобилей WLTP с сентября 2018 года.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 316405 машин (+24,7%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это рекордный показатель продаж за август, впервые в этом месяце превысивший отметку в 300 тысяч проданных автомобилей, а динамика роста стала лучшей за последние 9 лет, со времен действия утилизационных бонусов. Второе место в европейском первенстве заняла Франция с показателем 150391 реализованный автомобиль (+40%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на третью строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 137 тыс. единиц (без учета LCV).

Далее идет Испания, чьи автодилеры реализовали 107692 машины (+48,7%). Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Великобритания с показателем 94094 проданных автомобиля, что на 23,1% больше по сравнению с прошлым годом.

Добавим также, что итальянский авторынок в августе вырос на 9,5% и составил 91551 машину. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), высокая положительная динамика во многом обусловлена всплеском спроса на дизельные автомобили, продажи которых выросли впервые после шести месяцев падения и заняли более 55% рынка.