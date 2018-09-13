 АВТОСТАТ | Продажи Ford Transit с начала года выросли на 44%

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Продажи Ford Transit с начала года выросли на 44%

Ford Transit van 1200

Продажи легких коммерческих автомобилей семейства Ford Transit в августе составили 1026 единиц, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2018 года в России было реализовано 7125 легких коммерческих автомобилей семейства Ford Transit, что на 44% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Как отмечается, основными рынками сбыта для Ford Transit традиционно являются Москва и Санкт-Петербург, на них приходится свыше 60% от общего объема продаж. В этих городах динамика продаж Ford Transit стабильно положительная – рост составил 35% и 21% соответственно.

Однако главными точками роста продаж Ford Transit становятся города в других регионах России, где в отдельных случаях количество реализованных автомобилей выросло более чем на 80%. Так, продажи в Калининграде выросли на 87%, в Уфе и Ростове-на-Дону – более чем на 70%. Рост продаж на 19-87% отмечен в 31 городе различных регионов России, от Минеральных Вод до Тюмени. Еще в четырех городах (Ульяновск, Барнаул, Липецк, Рязань) успешно стартовали продажи Ford Transit после открытия в них Transit Центров в этом году.

Ford Sollers связывает рост продаж в России в том числе с новым подходом к продаже и обслуживанию коммерческих автомобилей, реализованным в виде Transit Центров. Они представляют собой специализированные дилерские центры с профессионально подготовленным персоналом, нацеленным на долгосрочное партнерство в отношениях с клиентом, и широким выбором стандартных и специальных версий Ford Transit в наличии у дилера. Сеть Transit Центров в настоящее время представлена 67 ДЦ в 44 городах России.

Ford Transit представлен в России с турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.). Модель доступна к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая 4WD. Наличие российского R&D центра Ford Sollers позволило разработать свыше 55 модификаций специального и социального назначения. Среди клиентов Ford Transit – крупные российские и зарубежные компании, а также федеральные и региональные государственные заказчики, которые заинтересованы в обновлении транспортной инфраструктуры.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи легкие коммерческие автомобили ford sollers ford transit

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