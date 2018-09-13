Mitsubishi Outlander в августе стал лидером рынка SUV в Санкт-Петербурге

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2018 года в Санкт-Петербурге было реализовано 4,5 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что на 27% выше, чем год назад.

Лидером местного рынка SUV впервые за долгое время стал Mitsubishi Outlander, который в прошлом месяце разошелся тиражом в 250 экземпляров (+19%). Второе место в этом рейтинге занял Hyundai Creta (240 шт.; +14%). В тройку лидеров так же впервые попал Skoda Kodiaq (234 шт.), объем рынка которого в Северной столице по итогам августа вырос в 7,3 раза.

Далее в рейтинге лидеров местного рынка SUV следуют Volkswagen Tiguan (227 шт.; -3%) и KIA Sportage (220 шт.; +108%). Помимо перечисленных моделей, в ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников Санкт-Петербурга в августе нынешнего года также попали: Renault Duster (198 шт.; -17%), Renault Kaptur (189 шт.; +21%), Ford Kuga (186 шт.; +3%), Hyundai Tucson (167 шт.; рост в 3,4 раза) и Toyota RAV4 (154 шт.; +29%).