 АВТОСТАТ | Автопром сможет не подтверждать уплату процентов по субсидируемым кредитам свыше 30 млрд рублей

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Автопром сможет не подтверждать уплату процентов по субсидируемым кредитам свыше 30 млрд рублей

Автопром сможет не подтверждать уплату процентов по субсидируемым кредитам свыше 30 млрд рублей

Правительство РФ отменило обязательное требование о предоставлении документов о своевременной уплате процентов и основного долга по субсидируемым кредитам для предприятий автопрома размером не менее 30 млрд рублей.

Как пишет агентство «Интерфакс», документ, подписанный премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, вносит изменения в правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским автопроизводителям и их «дочкам» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным ими в 2015 году для рефинансирования и (или) приобретения прав требований по ранее привлеченным кредитам и займам. Соответствующие правила были утверждены постановлением правительства РФ от 22 февраля 2018 года N186.

Документ разработан по поручению вице-премьера Дмитрия Козака для обеспечения «бесперебойной работы» предприятий автопрома, а также обеспечения их текущей ликвидности.

По словам источников в отрасли, поправки могут быть внесены в рамках поддержки ГАЗа, поскольку изначально другие автоконцерны не могли обеспечить требования 186-го постановления о сумме кредита не менее 30 млрд рублей, привлекаемых на рефинансирование.

Напомним, в 2015 году «Группа ГАЗ» привлекла синдицированный кредит в ВТБ и Сбербанке на 33,25 млрд рублей для реструктуризации имеющейся задолженности перед Сбербанком и ВТБ на аналогичную сумму. Кредит выдан до декабря 2020 года под ключевую ставку ЦБ плюс 3,5% годовых. Изначально этот кредит не подпадал под категорию субсидируемых, однако в декабре 2015 года правительство распространило субсидии на кредиты свыше 30 млрд рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: кредиты российский автопром

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