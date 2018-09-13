Автопром сможет не подтверждать уплату процентов по субсидируемым кредитам свыше 30 млрд рублей

Правительство РФ отменило обязательное требование о предоставлении документов о своевременной уплате процентов и основного долга по субсидируемым кредитам для предприятий автопрома размером не менее 30 млрд рублей.

Как пишет агентство «Интерфакс», документ, подписанный премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, вносит изменения в правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским автопроизводителям и их «дочкам» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным ими в 2015 году для рефинансирования и (или) приобретения прав требований по ранее привлеченным кредитам и займам. Соответствующие правила были утверждены постановлением правительства РФ от 22 февраля 2018 года N186.

Документ разработан по поручению вице-премьера Дмитрия Козака для обеспечения «бесперебойной работы» предприятий автопрома, а также обеспечения их текущей ликвидности.

По словам источников в отрасли, поправки могут быть внесены в рамках поддержки ГАЗа, поскольку изначально другие автоконцерны не могли обеспечить требования 186-го постановления о сумме кредита не менее 30 млрд рублей, привлекаемых на рефинансирование.

Напомним, в 2015 году «Группа ГАЗ» привлекла синдицированный кредит в ВТБ и Сбербанке на 33,25 млрд рублей для реструктуризации имеющейся задолженности перед Сбербанком и ВТБ на аналогичную сумму. Кредит выдан до декабря 2020 года под ключевую ставку ЦБ плюс 3,5% годовых. Изначально этот кредит не подпадал под категорию субсидируемых, однако в декабре 2015 года правительство распространило субсидии на кредиты свыше 30 млрд рублей.