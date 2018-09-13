 АВТОСТАТ | УАЗ «Патриот» с «автоматом» появится в первой половине 2019 года

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УАЗ «Патриот» с «автоматом» появится в первой половине 2019 года

УАЗ Патриот

Ульяновский автозавод планирует начать производство внедорожников УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач в первой половине 2019 года. Об этом сообщил совладелец группы Sollers Вадим Швецов, добавив, что поставщиком новой трансмиссии выступит бельгийская компания Punch. «Отличный шестиступенчатый гидромех. Я уверен, что продукт будет пользоваться спросом», – приводит слова В.Швецова агентство RNS.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 20 сентября Ульяновский автозавод начнет выпуск обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» 2019 модельного года. Автомобиль получил улучшенную шумоизоляцию, перенастроенный микроклимат в салоне, не позволяющий окнам запотевать, и четыре поручня для передних и задних пассажиров, которые облегчат посадку в салон. Кроме того, внедорожник будет комплектоваться более мощным двигателем ZMZ-Pro, который способным развивать 150 л.с. вместо предыдущих 135 л.с.

Напомним, по итогам восьми месяцев 2018 года продажи автомобилей УАЗ на российском рынке составили 23576 штук (-5%). Самой продаваемой моделью УАЗ остается внедорожник «Патриот». В настоящее время стоимость модели варьируется от 731 тыс. 500 рублей до 1 млн 019 тыс. рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новые опции уаз patriot уаз

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