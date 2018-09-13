Новый Suzuki Jimny появится в России весной 2019 года

Компания Suzuki планирует вывести на российский рынок Suzuki Jimny нового поколения весной 2019 года. Об этом "Российской газете" сообщил гендиректор Suzuki в России Такахаси Юта.

Автомобиль будет предлагаться покупателям во множестве разных версий, в том числе с двухцветной окраской кузова. Новинка, очертаниями напоминающая Mercedes Gelandewagen, получила узнаваемую круглую переднюю оптику. Внедорожник сохранил раму лестничного типа, неразрезные мосты, пружинную подвеску, жестко подключаемый полный привод и понижающую передачу в раздаточной коробке. Отметим, что новая рама с дополнительными усилителями и поперечинами в полтора раза жестче прежней, но колесная база не изменилась. Габариты внедорожника: 3480 х 1645 х 1725 мм. Дорожный просвет равен 210 мм.

Ожидается, что, как и в других странах, на российском рынке внедорожник предложат с новым четырехцилиндровым "атмосферником" K15B объемом 1,5 литра мощностью 102 л.с. (130 Нм), который пришел на смену мотору 1.3 (85 л.с., 110 Нм). При этом новый двигатель сочетается с прежними 5-ступенчатой "механикой" или 4-ступенчатым "автоматом".

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам восьми месяцев 2018 года компактный рамный внедорожник Jimny показал в России рост спроса на 127% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.