На «Кузбассавто» могут наладить сборку китайских автобусов

На базе завода по сборке автобусов и грузовиков малого и среднего класса «Кузбассавто» в Кемеровской области планируется организовать сборочное производство автобусов китайской Zhengzhou Yutong Bus Сo. Ltd. Компании подписали лицензионное соглашение об использовании технологии и товарного знака Yutong, пишет газета «Коммерсант».

По словам главы совета директоров «Кузбассавто» Шамиля Мингазова, в планах открыть сборочное производство на выкупленной базе обанкроченного предприятия, которое ранее собирало технику корейской Hyundai. Сейчас речь идет о производстве пяти видов автобусов, а также выпуске восьмиметровых дизельных автобусов вместимостью 22 человека. В перспективе «Кузбассавто» намерено также наладить выпуск автобусов на газомоторном топливе, электробусов и школьных автобусов. «По восьмиметровым автобусам от каждого региона РФ у нас заявки, от Калининграда до Сахалина. Электробусами в данный момент заинтересовался кузбасский регион, и Юг – Краснодар – тоже хочет попробовать перейти», – добавил г-н Мингазов.

Запланированная мощность производства – около 2 тыс. автобусов Yutong в год, объем инвестиций – примерно 400 млн рублей, говорится в сообщении администрации Кемеровской области. Реализация проекта будет вестись в рамках соглашения о сотрудничестве в целях реализации инвестпроектов в Кемеровской области и Еврейской АО, подписанного на ВЭФ-2018. В ЕАО завершается строительство железнодорожного моста Нижнеленинское – Тунцзян, который соединит Россию с Китаем, поясняют в администрации области: «После ввода в эксплуатацию этого моста машинокомплекты будут поставляться из Китая сначала в ЕАО, а затем в Кемеровскую область для сборки». Регион планирует таким образом нарастить торговый оборот с Китаем.