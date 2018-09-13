 АВТОСТАТ | KIA Optima в августе стала второй по популярности моделью на рынке Москвы

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KIA Optima в августе стала второй по популярности моделью на рынке Москвы

KIA Optima в августе стала второй по популярности моделью на рынке Москвы

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 19,2 тыс. единиц, что на 9% выше результата годичной давности.

Лидерство на столичном рынке сохранил KIA Rio, который в последний месяц лета выбрали 994 покупателя, что на 6,5% меньше, чем в августе 2017-го. А вот второе место впервые завоевал бизнес-седан KIA Optima, предпочтения которому отдали 622 москвича – в 2,1 раза больше, чем год назад. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», столь резкий рост связан с выходом на российский рынок нового поколения данной модели.

Далее в рейтинге следуют седаны Volkswagen Polo (618 шт.; +2,5%) и Hyundai Solaris (545 шт.; -52%), а замыкает пятерку лидеров лифтбек Skoda Octavia (544 шт.; +2%). Кроме них, в ТОП-10 московского рынка новых легковых автомобилей по итогам августа 2018 года также попали: Hyundai Creta (510 шт.; +36%), Volkswagen Tiguan (474 шт.; +9,5%), Skoda Rapid (468 шт.; -36%), Renault Kaptur (454 шт.; +35%) и KIA Sportage (407 шт.; +88%).

, источник: www.autostat.ru

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