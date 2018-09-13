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KIA повысила цены на шесть моделей

KIA Sorento

На основе данных мониторинга цен* эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали удорожание сразу шести моделей KIA – седана Cerato, хэтчбека Picanto, фастбека Stinger и кроссоверов Sorento, Sportage и Mohave. Они прибавили в цене от 10 до 30 тыс. рублей во всех комплектациях.

Минимальная прибавка – 10 тысяч рублей – зафиксирована у хэтчбека KIA Picanto. Теперь его начальная комплектация Classic стоит 579 900 рублей, а топовая версия GT-Line предлагается к продаже за 884 900 рублей.

Чуть больше – на 15 тысяч рублей – подорожал кроссовер KIA Sportage, при этом в цене выросли как бензиновые, так и дизельные версии. Новая минимальная цена за KIA Sportage с бензиновым двигателем в комплектации Classic составляет 1 304 900 рублей. Максимально оснащенная версия GT Line обойдется в 2 059 900 рублей. Что касается дизельных версий кроссовера, то их новые ценники выглядят следующим образом: 2 069 900 рублей за комплектацию GT Line и 2 174 900 рублей – за Premium.

Еще один кроссовер – KIA Sorento – прибавил 20 тысяч рублей в своих бензиновых и дизельных версиях. Теперь KIA Sorento с бензиновым двигателем в комплектации Classic доступен за 1 654 900 рублей, а в топовой версии Prestige – за 2 064 900 рублей. Дизельные версии получили следующие ценники: 2 039 900 рублей за комплектацию Luxe и 2 194 900 рубле – за Prestige.

От 10 до 20 тысяч рублей составила прибавка в цене на седан KIA Cerato 3-го поколения. Сейчас Cerato в начальной комплектации Comfort предлагается к продаже за 989 900 рублей, а версия Premium оценивается в 1 284 900 рублей. Напомним, что с 1 октября российские дилеры KIA начнут продажи седана KIA Cerato четвертого поколения. Цены на эту модель начинаются от 1 049 900 рублей.

Дизельный кроссовер KIA Mohave подорожал на 25 тысяч рублей. Его новый ценовой диапазон составляет от 2 514 900 рублей за базовую комплектацию Comfort и до 2 944 900 рублей за максимальную Premium.

Наконец, фастбек KIA Stinger вырос в цене на максимальные 30 тысяч рублей. Теперь Stinger в начальной комплектации Comfort доступен за 1 959 900 рублей, а в комплектации GT – за 3 289 900 рублей. Как уже сообщал сайт «ЦенаАвто», предыдущее повышение цен на фастбэк KIA Stinger было зафиксировано в июне 2018 года и составило такую же сумму – 30 тысяч рублей. 

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», за январь – август 2018 года российские дилеры KIA реализовали 148 579 машин, что на 28% больше, чем за тот же период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили цены kia mohave kia kia cerato kia picanto kia stinger kia sorento

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