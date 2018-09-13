На Busworld Russia представят новый электробус «Пионер»

Компания «ПК Транспортные системы» на Международном автобусном салоне Busworld Russia 2018 представит инновационный электробус «Пионер», способный осуществлять перевозки, как в городском, так и в пригородных направлениях.

При создании электробуса разработчики отталкивались от того, что перевозка пассажиров электробусом – это комплексная система, включающая: подвижной состав, зарядную инфраструктуру и систему аккумулирования энергии. Впервые в России в электробусе «Пионер» применяется уникальная мобильная аккумуляторная система (МАС), что позволяет увеличить дальность хода машины, при этом сохранить максимальную пассажировместимость. В прицепе размещены NMC аккумуляторы общей емкостью 150 кВт*ч, еще одна батарея на 50 кВт*ч установлена на крыше электробуса. Размещение аккумуляторов в прицепе позволяет эксплуатировать электробус без простоев, поскольку разряженный энергоприцеп можно быстро заменить на предварительно подготовленный со 100% зарядом. Общий запас хода «Пионера» на полностью заряженных аккумуляторах – порядка 200 км.

Дополнительные преимущества МАС – отсутствие необходимости в модернизации существующей энергосистемы, отсутствие необходимости в строительстве зарядных станций, возможность последующей модернизации и возможность организации пригородного сообщения.

Каркас кузова «Пионера» выполнен из алюминия, несущая рама – из нержавеющей стали. Благодаря уникальной компоновке кузова удалось создать 100% низкопольный элекробус с пассажировместимостью – 85 человек (в зависимости от компоновки), также в базовой комплектации предусмотрено 29 сидящих мест, одно из которых для пассажира с ограниченными возможностями.

«Пионер» приспособлен к использованию в диапазоне температуры от - 40 градусов до +40 градусов Цельсия. В электробусе применена климатическая система с «тепловым насосом» и дополнительным электрическим отопителем. От применения дизельного обогревателя производитель отказался принципиально.