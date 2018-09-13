УАЗ отказался от выпуска компактного кроссовера

Ульяновский автозавод отказался от проекта компактного кроссовера, известного под внутризаводским индексом УАЗ-3170. По словам генерального директора компании Вадима Швецова, у проекта поменялась концепция: это будет «инновационное транспортное средство», но под совершенно другим брендом.

Он подчеркнул, что маленького внедорожника под маркой УАЗ в модельном ряду компании не будет. Новая машина точно не будет кроссовером, но что подразумевается под инновационностью В.Швецов не прокомментировал. Возможно, речь идет о беспилотнике, пишет портал Motor.ru.

В июне появилась информация о возобновлении работ по проекту УАЗ-3170. Опытное производство модели планировалось начать в 2022 году, продажи – через год-полтора после запуска вседорожника в серию. Сообщалось, что платформа УАЗ-3170 будет унифицирована с платформой проекта «Единая модульная платформа» («Кортеж»). Кроссовер получит полностью независимую подвеску и по своим габаритам будет сопоставим с Toyota RAV4.

В прошлом году генеральный директор компании Вадим Швецов подтвердил разработку кроссовера, который сохранит «генетику» марки, но будет ориентирован на городскую эксплуатацию. Тогда же он отметил, что модель появится на рынке в течение ближайших пяти лет.

Кроме того, УАЗ не планирует выпускать разрабатываемый в рамках проекта «Кортеж» среднеразмерный кроссовер под брендом УАЗ, пишет «Российская газета». Как заявил В.Швецов, «Aurus вообще позиционируется как люксовый автомобиль, так что это было бы довольно странным». Ранее сообщалось, что прототип внедорожника Aurus «Комендант» будет готов к началу 2019 года. Позже на той же платформе ЕМП должен появиться и более компактный кроссовер, который, возможно, будут выпускать под брендом УАЗ, так как производственным партнером Aurus выступает компания Sollers.