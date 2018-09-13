Стала известна дата выпуска LADA Vesta и XRAY с вариатором

АВТОВАЗ заканчивает разработку коробки передач для LADA Vesta и XRAY. Автомобили с новой трансмиссией могут появиться в продаже в конце этого года, сообщает «За рулем.РФ».

Ранее сообщалось о намерении АВТОВАЗа оснастить свои автомобили японскими вариаторами и «автоматами» после локализации их производства в Тольятти. Работы в этом направлении ведутся с начала 2018 года. В данный момент идет этап подготовки к производству, инженеры вносят изменения в конструкцию автомобилей, чтобы на них можно было устанавливать новый агрегат, в частности вариатор. Ожидается, что наладочные работы будут завершены до конца года. Параллельно ведутся переговоры с поставщиками комплектующих.

Чей вариатор взят за основу или новый агрегат является полностью российской разработкой – пока неизвестно. Есть вероятность, что речь идет о модернизированном Jatco CVT7 JF015E, который устанавливается в том числе на Nissan Qashqai и Juke.

Напомним, что в данный момент LADA Vesta и XRAY оснащаются на выбор двумя коробками передач: 5-ступенчатой механикой ВАЗ-21807 (изначально устанавливались коробки Renault JH3) и обновленной 5-скоростной роботизированной коробкой АМТ5 2.0.

Как заявили в пресс-службе АВТОВАЗа, пока решение о замене роботизированной коробки на вариатор не принято. Можно предположить, что покупателям LADA Vesta и XRAY предложат выбор из трех коробок передач: механики, робота и вариатора.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года LADA Vesta стала самой популярной моделью АВТОВАЗа – всего было продано 67136 автомобилей этого семейства. Это абсолютный рекорд для модели и на 41% превышает показатели прошлого года. Более того, в летние месяцы LADA Vesta становилась бестселлером среди всех моделей на российском авторынке. При этом июнь 2018 года оказался самым удачным месяцем для LADA Vesta за всю ее историю. Что касается высокого хэтчбека LADA XRAY, в январе-августе 2018 года продажи этой модели на российском рынке составили 23317 автомобилей, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.