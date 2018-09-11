 АВТОСТАТ | Рынок новых грузовиков в августе упал на 19%

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Рынок новых грузовиков в августе упал на 19%

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2018 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 6,3 тыс. единиц, что на 19% меньше, чем годом ранее.

Лидером рынка грузовиков все так же является российский производитель KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось около 30% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 1,8 тыс. штук – на 31% меньше результата августа 2017-го. На втором месте располагается отечественный GAZ, показатель которого снизился на 0,4% до 689 машин. Замыкает первую тройку шведская Scania (502 шт.; -4,7%). В пятерку лидеров также попали немецкие Mercedes-Benz (449 шт.; -20%) и MAN (373 шт.; - 38,9%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», столь сильно российский рынок грузовиков упал впервые за более чем два года. Так, последний раз двузначное падение произошло в феврале 2016 года (-25%). Тем не менее, благодаря хорошей рыночной динамике, которую новые грузовики показывали с начала 2018 года, их продажи по итогам 8 месяцев все же находятся в «плюсе». Объем рынка за этот период составил 50,6 тыс. штук – на 10,1% больше, чем за январь – август 2017 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили продажи камаз gaz scania man mercedes-benz

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